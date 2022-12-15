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Захисники просунулися майже на 1,5 км в районі села Діброва – Громов

Альона Мазуренко Четвер, 15 грудня 2022, 12:36
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Українські захисники просунулися майже на 1,5 км в районі населеного пункту Діброва, що на Луганщині. 

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 15 грудня

Пряма мова: "В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 кілометра в районі населеного пункту Діброва". 

Деталі: За словами Громова, ворог відчайдушно намагається наступати і захопити Донецьку область, зокрема Бахмут.

В районі Білогорівки росіяни намагаються здійснити прорив оборони на Верхньокам'янське, для подальшого захоплення Білогорівки з півдня. 

Крім того, 1-2 грудня до лікарень Луганська доставили майже 500 окупантів, в основному йдеться про "Вагнерівців".

Загалом, станом на 4 грудня в окупаційних лікарнях перебувало понад 3600 окупантів з так званого спецконтингенту.  

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З 8 грудня, за словами генерала, окупанти завдали 41 ракетний удар: 2 керованими авіаракетами в районі Григорівки, 38 ударів з С-300.

Теми: війнаЗбройні силиокупація
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