Защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе села Диброва – Громов
Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе населенного пункта Диброва, что на Луганщине.
Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря
Прямая речь: "В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва".
Детали: По словам Громова, враг отчаянно пытается наступать и захватить Донецкую область, в частности Бахмут.
В районе Белогоровки россияне пытаются осуществить прорыв обороны на Верхнекаменское, для дальнейшего захвата Белогоровки с юга.
Кроме того, 1-2 декабря в больницы Луганска доставили около 500 оккупантов, в основном речь идет о "Вагнеровцах".
В общем, по состоянию на 4 декабря в оккупационных больницах находилось более 3600 оккупантов из так называемого спецконтингента.
С 8 декабря, по словам генерала, оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине: 2 управляемыми авиаракетами в районе Григорьевки, 38 ударов из С-300.