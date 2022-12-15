Защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе села Диброва – Громов

Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе населенного пункта Диброва, что на Луганщине.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря

Прямая речь: "В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва".

Детали: По словам Громова, враг отчаянно пытается наступать и захватить Донецкую область, в частности Бахмут.

В районе Белогоровки россияне пытаются осуществить прорыв обороны на Верхнекаменское, для дальнейшего захвата Белогоровки с юга.

Кроме того, 1-2 декабря в больницы Луганска доставили около 500 оккупантов, в основном речь идет о "Вагнеровцах".

В общем, по состоянию на 4 декабря в оккупационных больницах находилось более 3600 оккупантов из так называемого спецконтингента.

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С 8 декабря, по словам генерала, оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине: 2 управляемыми авиаракетами в районе Григорьевки, 38 ударов из С-300.