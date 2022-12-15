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Защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе села Диброва – Громов

Алена МазуренкоЧетверг, 15 декабря 2022, 11:36
Защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе села Диброва – Громов
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Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км в районе населенного пункта Диброва, что на Луганщине.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 декабря

Прямая речь: "В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва". 

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Детали: По словам Громова, враг отчаянно пытается наступать и захватить Донецкую область, в частности Бахмут.

В районе Белогоровки россияне пытаются осуществить прорыв обороны на Верхнекаменское, для дальнейшего захвата Белогоровки с юга. 

Кроме того, 1-2 декабря в больницы Луганска доставили около 500 оккупантов, в основном речь идет о "Вагнеровцах".

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В общем, по состоянию на 4 декабря в оккупационных больницах находилось более 3600 оккупантов из так называемого спецконтингента.  

С 8 декабря, по словам генерала, оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине: 2 управляемыми авиаракетами в районе Григорьевки, 38 ударов из С-300.

Темы: войнаВооруженные силыоккупация
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