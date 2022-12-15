Херсон повністю знеструмлений: пошкоджена критична інфраструктура

Російській військові завдали ударів по критичній інфраструктурі деокупованого Херсона – місто повністю знеструмлене.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста".

Деталі: Він додав, що енергетики почнуть відновлювати електромережі за першої ж можливості.

Що цьому передувало: Зранку 15 грудня російські окупанти вдруге за кілька днів атакували центр Херсона, влучивши за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. Російський снаряд також влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Є інформація про 2 загиблих.