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Херсон повністю знеструмлений: пошкоджена критична інфраструктура

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 13:17
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ІНФОРМАТИВНА ХЕРСОНЩИНА / FACEBOOK

Російській військові завдали ударів по критичній інфраструктурі деокупованого Херсона – місто повністю знеструмлене. 

Джерело: очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Пряма мова: "Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста". 

Деталі: Він додав, що енергетики почнуть відновлювати електромережі за першої ж можливості. 

Що цьому передувало: Зранку 15 грудня російські окупанти вдруге за кілька днів атакували центр Херсона, влучивши за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. Російський снаряд також влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Є інформація про 2 загиблих. 

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Теми: Херсонелектроенергіяенергетикавійна
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