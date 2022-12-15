Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсон полностью обесточен: повреждена критическая инфраструктура

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 13:17
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ИНФОРМАТИВНАЯ ХЕРСОНЩИНА / FACEBOOK

Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре деоккупированного Херсона – город полностью обесточен. 

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города". 

Детали: Он добавил, что энергетики начнут восстанавливать электросети при первой же возможности. 

Что этому предшествовало: Утром 15 декабря российские оккупанты второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, попав в 100 метрах от здания Херсонской ОГА. Российский снаряд также попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Есть информация о 2 погибших. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонэлектроэнергияэнергетикавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации

США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег

По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА

Кличко рассказал, как будет жить Киев, если блэкаут продлится долго

"Охотника" на HIMARS приговорили к 12 годам тюрьмы

Во Львове нашли склад ворованных запчастей к МиГам

Все новости...
Херсон
Россияне снова обстреляли центр Херсона и Херсонскую ОГА, есть погибшие
В Херсоне погиб 8-летний мальчик: реанимировать не смогли
Из-за обстрелов РФ жилой массив Херсона остался без тепла: ОВА призывает к эвакуации
Последние новости
13:45
ФИФА отказала Зеленскому в просьбе распространить послание мира на финале ЧМ – CNN
13:43
В Киевском метрополитене объяснили, почему не возобновили движение после отбоя тревоги
13:41
Взорвался на мини: 19-летний боец с протезом ноги планирует вернуться на фронт
13:32
Над Днепропетровщиной ПВО сбила 10 ракет оккупантов - ОГА
13:19
"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации
13:09
США рассказали, как санкции повлияли на экономику РФ: Путину уже не хватает денег
13:07
По Киеву выпустили более 40 ракет, 37 из них сбиты – КГВА
13:06
Кличко рассказал, как будет жить Киев, если блэкаут продлится долго
13:02
Международная финансовая корпорация выделила $2 миллиарда на поддержку инвестиций в Украину – Минэкономики
12:49
видеоВзрывы российских ракет в Украине сняли с самолета в Молдове
Все новости...