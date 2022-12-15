Херсон полностью обесточен: повреждена критическая инфраструктура
Четверг, 15 декабря 2022, 13:17
Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре деоккупированного Херсона – город полностью обесточен.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города".
Детали: Он добавил, что энергетики начнут восстанавливать электросети при первой же возможности.
Что этому предшествовало: Утром 15 декабря российские оккупанты второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, попав в 100 метрах от здания Херсонской ОГА. Российский снаряд также попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Есть информация о 2 погибших.
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