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Херсон полностью обесточен: повреждена критическая инфраструктура

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 12:17
Херсон полностью обесточен: повреждена критическая инфраструктура
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ИНФОРМАТИВНАЯ ХЕРСОНЩИНА / FACEBOOK

Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре деоккупированного Херсона – город полностью обесточен. 

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города". 

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Детали: Он добавил, что энергетики начнут восстанавливать электросети при первой же возможности. 

Что этому предшествовало: Утром 15 декабря российские оккупанты второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, попав в 100 метрах от здания Херсонской ОГА. Российский снаряд также попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Есть информация о 2 погибших. 

Темы: Херсонэлектроэнергияэнергетикавойна
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