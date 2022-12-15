Херсон полностью обесточен: повреждена критическая инфраструктура

Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре деоккупированного Херсона – город полностью обесточен.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города".

Детали: Он добавил, что энергетики начнут восстанавливать электросети при первой же возможности.

Что этому предшествовало: Утром 15 декабря российские оккупанты второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, попав в 100 метрах от здания Херсонской ОГА. Российский снаряд также попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Есть информация о 2 погибших.