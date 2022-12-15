Суддю з Криму, причетну до переслідування Чийгоза, засудили до 12 років заочно

Суддю Київського райсуду Сімферополя Ольгу Гуріну заочно засудили до 12 років позбавлення волі за співпрацю з окупантами і кримінальне переслідування одного з керівників меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Джерело: прокуратура АР Крим та м. Севастополя у Facebook, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 років позбавлення волі заочно засуджено суддю Київського районного суду міста Сімферополя АР Крим. Її визнано винною у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про суддю Ольгу Гуріну.

Прокурори довели, що після окупації півострова Росією у 2014 році, засуджена порушила присягу на вірність українському народові та почала співпрацювати з ворогом.

Також Гуріна причетна до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

У 2016 році саме вона ухвалила рішення про продовження строку тримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

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Згодом суд окупантів засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

У прокуратурі підкреслили, що своїми діями та рішеннями засуджена сприяла становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії в Криму.

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