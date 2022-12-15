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Суддю з Криму, причетну до переслідування Чийгоза, засудили до 12 років заочно

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 13:42
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Суддю Київського райсуду Сімферополя Ольгу Гуріну заочно засудили до 12 років позбавлення волі за співпрацю з окупантами і кримінальне переслідування одного з керівників меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Джерело: прокуратура АР Крим та м. Севастополя у Facebook, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 12 років позбавлення волі заочно засуджено суддю Київського районного суду міста Сімферополя АР Крим. Її визнано винною у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)".

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про суддю Ольгу Гуріну.

Прокурори довели, що після окупації півострова Росією у 2014 році, засуджена порушила присягу на вірність українському народові та почала співпрацювати з ворогом.

Також Гуріна причетна до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

У 2016 році саме вона ухвалила рішення про продовження строку тримання під вартою заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

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Згодом суд окупантів засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

У прокуратурі підкреслили, що своїми діями та рішеннями засуджена сприяла становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії в Криму.

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Передісторія:

  • Один з лідерів кримськотатарського народу заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня 2015 року за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року у будівлі кримського парламенту.
  • Окупаційний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року. Після цього термін утримання кілька разів продовжували.
  • Головним обвинувачем у справі проти Чийгоза була призначена оккупаційною владою "глава прокуратури Криму" Наталія Поклонська.
  • У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.
  • В жовтні того ж року, Росія видала Чийгоза і ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів затриманих там.

Теми: Кримдержзрадасуд
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