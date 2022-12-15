Судью из Крыма, причастную к преследованию Чийгоза, приговорили к 12 годам заочно
Судью Киевского райсуда Симферополя Ольгу Гурину заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с оккупантами и уголовное преследование одного из руководителей меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
Источник: прокуратура АР Крым и г. Севастополя в Facebook, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Дословно прокуратура: "По публичному обвинению прокуратуры автономии к 12 годам лишения свободы заочно осуждена судья Киевского районного суда города Симферополя АР Крым. Она признана виновной в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)".
Детали: По данным источников УП, речь идет о судье Ольге Гуриной.
Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова Россией в 2014 году, осужденная нарушила присягу на верность украинскому народу и начала сотрудничать с врагом.
Также Гурина причастна к незаконному уголовному преследованию участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.
В 2016 году именно она приняла решение о продлении срока содержания под стражей заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.
Позже суд оккупантов приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.
В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями и решениями осужденная способствовала становлению оккупационных судебных органов на полуострове и в целом оккупационной власти России в Крыму.
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Предыстория:
- Один из лидеров крымскотатарского народа замглава Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.
- Оккупационный суд Симферополя избрал Чийгозу меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года. После этого срок содержания несколько раз продлевали.
- Главным обвинителем в деле против Чийгоза была назначенная оккупационными властями "глава прокуратуры Крыма" Наталья Поклонская.
- В сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
- В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двоих российских агентов задержанных там.