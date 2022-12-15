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У РФ шукають копачів окопів через соцмережі: беруть навіть інвалідів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 14:19
Окопи у Бєлгодоській області РФ, фото з telegram губернатора В'ячеслава Гладкова

Росіяни набирають людей для будівництва укріплень, зокрема риття окопів, через інтернет-платформи та соціальні мережі – обіцяють високу зарплату, оплату всіх витрат і роботу для інвалідів. 

Джерело: "Медуза" з посиланням на Telegram-канал "Можем объяснить"

Деталі: За інформацією ЗМІ, на російських інтернет-платформах Avito, HeadHunter і в соцмережі "Вконтакте" з'явилися оголошення про наймання людей для будівництва укріплень в окупованих Запорізькій, Луганській областях, а також в Бєлгородській області РФ.

Росіянам пропонують роботу вахтовим методом від 30 до 90 днів із зарплатою від 89 до 258 тисяч рублів. Як повідомляють ЗМІ, в обов'язки входить риття окопів, будівництво бліндажів, збір дерев'яних щитів для укріплення траншей, встановлення протитанкових тетраедрів, обшивка вагончиків сталлю.

 

На HeadHunter оголошення опублікувала компанія "СтройКом", яка будувала Керченський міст в окупованому Криму. Організація зобов'язується довезти, годувати і розселити за свій рахунок працівників.

Досвід роботи не потрібен, але потрібне фізичне здоров'я. Водночас пишуть, що "робота знайдеться" і для інвалідів. 

Дослівно: "На сайтах із відгуками про роботодавців можна знайти безліч негативних висловлювань від робітників: живуть в армійських наметах, побутові умови погані, зарплати затримують і платять не повністю".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: Раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що на кордоні з Україною будують "засічну лінію".

Теми: ЗМІРосіявійнабудівництво
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