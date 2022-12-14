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Росіяни показали свою "засічну лінію" на кордоні з Україною

Альона Мазуренко Середа, 14 грудня 2022, 15:34
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков опублікував знімки "засічної лінії", яку росіяни побудували на кордоні з Україною для "оборони".

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Разом із Володимиром Базаровим і представниками від Міністерства оборони РФ у рамках щотижневого об'їзду провели огляд перебігу виконання робіт із будівництва засічної бєлгородської межі.

 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка".

Що було раніше: 22 листопада Гладков повідомляв, що в області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України. "Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - підкреслив він.

 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Нагадаємо: 

  • 6 грудня Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.

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Теми: РосіякордонУкраїнавійна
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