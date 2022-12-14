Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни показали свою "засічну лінію" на кордоні з Україною

Альона Мазуренко Середа, 14 грудня 2022, 14:34
Росіяни показали свою засічну лінію на кордоні з Україною
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков опублікував знімки "засічної лінії", яку росіяни побудували на кордоні з Україною для "оборони".

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Разом із Володимиром Базаровим і представниками від Міністерства оборони РФ у рамках щотижневого об'їзду провели огляд перебігу виконання робіт із будівництва засічної бєлгородської межі.

Реклама:
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Роботи проводяться відповідно до раніше затвердженого графіка".

Що було раніше: 22 листопада Гладков повідомляв, що в області Росії будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України. "Я кажу про формування бєлгородської лінії – бєлгородська засічна лінія", - підкреслив він.

 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM
 
ФОТО: ГЛАДКОВ В TELEGRAM

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 грудня Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби готові будуть "захищати" область.

Теми: РосіякордонУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: