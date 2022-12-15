В РФ ищут копателей окопов через соцсети: берут даже инвалидов – СМИ

Россияне набирают людей для строительства укреплений, в частности рытья окопов, через интернет-платформы и социальные сети – обещают высокую зарплату, оплату всех расходов и работу для инвалидов.

Источник: "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить"

Детали: По информации СМИ, на российских интернет-платформах Avito, HeadHunter и в соцсети "Вконтакте" появились объявления о найме людей для строительства укреплений в оккупированных Запорожской, Луганской областях, а также в Белгородской области РФ.

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Россиянам предлагают работу вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 тысяч. рублей. Как сообщают СМИ, в обязанности входит рытье окопов, строительство блиндажей, сбор деревянных щитов для укрепления траншей, установка противотанковых тетраэдров, обшивка вагончиков сталью.

На HeadHunter объявления разместила компания "СтройКом", строившая Керченский мост. Организация обязуется довезти, кормить и расселить за свой счет работников.

Опыт работы не требуется, но нужно физическое здоровье. В то же пишут, что "работа найдется" и для инвалидов.

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Дословно: "На сайтах с отзывами о работодателях можно найти множество негативных высказываний от рабочих: живут в армейских палатках, бытовые условия плохие, зарплаты задерживают и платят не полностью".

Что этому предшествовало: Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что на границе с Украиной строят "засечную линию".