Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ ищут копателей окопов через соцсети: берут даже инвалидов – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 13:19
В РФ ищут копателей окопов через соцсети: берут даже инвалидов – СМИ
Окопы в Белгодоской области РФ, фото из telegram губернатора Вячеслава Гладкова

Россияне набирают людей для строительства укреплений, в частности рытья окопов, через интернет-платформы и социальные сети – обещают высокую зарплату, оплату всех расходов и работу для инвалидов. 

Источник: "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить"

Детали: По информации СМИ, на российских интернет-платформах Avito, HeadHunter и в соцсети "Вконтакте" появились объявления о найме людей для строительства укреплений в оккупированных Запорожской, Луганской областях, а также в Белгородской области РФ.

Реклама:

Россиянам предлагают работу вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 тысяч. рублей. Как сообщают СМИ, в обязанности входит рытье окопов, строительство блиндажей, сбор деревянных щитов для укрепления траншей, установка противотанковых тетраэдров, обшивка вагончиков сталью.

 

На HeadHunter объявления разместила компания "СтройКом", строившая Керченский мост. Организация обязуется довезти, кормить и расселить за свой счет работников.

Опыт работы не требуется, но нужно физическое здоровье. В то же пишут, что "работа найдется" и для инвалидов. 

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "На сайтах с отзывами о работодателях можно найти множество негативных высказываний от рабочих: живут в армейских палатках, бытовые условия плохие, зарплаты задерживают и платят не полностью".

Что этому предшествовало: Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что на границе с Украиной строят "засечную линию".

Темы: СМИРосcиявойнастроительство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СМИ
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: