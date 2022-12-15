Залужний розповів, що йому треба, щоб вийти на кордони 23 лютого

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Джерело: Залужний в інтерв’ю The economist

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого".

Деталі: Він підкреслив, що наразі отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно".

Залужний додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція "вже на підході".

Відповідаючи на питання, чи якось стримують союзники Україну від наступу на Крим, Залужний зазначив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ треба подолати відстань у 84 км до Мелітополя.

Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до АРК – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку з тих же "Хаймарсів" і тп.

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Але щоб дійти до Мелітополя, Україні потрібні ресурси, підкреслив Залужний.