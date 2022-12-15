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Залужный рассказал, что ему нужно, чтобы выйти на границы 23 февраля

Ирина БалачукЧетверг, 15 декабря 2022, 14:40
Валерий Залужный. Фото из Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.

Источник: Залужный в интервью The economist

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля".

Детали: Он подчеркнул, что сейчас получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно". 

Залужный добавил, что "с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции", хотя ВСУ сейчас работают над одной из них. По его словам, эта операция "уже на подходе".

Отвечая на вопрос, сдерживают ли как-то союзники Украину от наступления на Крым, Залужный отметил, что для того, чтобы выйти к границам Крыма, ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя.  

Он добавил, что этого будет достаточно, поскольку освобождение Мелитополя даст Украине полный огневой контроль сухопутного коридора в АРК – ВСУ из Мелитополя смогут вести огонь по Крымскому перешейку из тех же "Хаймарсов" и пр.

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Но чтобы дойти до Мелитополя, Украине нужны ресурсы, подчеркнул Залужный.

Темы: Залужныйвойнадеоккупация
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