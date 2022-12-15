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Окупанти випустили ракети по Оріхову на Запоріжжі, поранено 2 працівників водоканалу – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 грудня 2022, 15:33
Ілюстративне фото ДСНС

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти з літаків нанесли ракетні удар по місту Оріхів області.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному м.Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені 2 працівники місцевого КП "Водоканал".

Деталі: За його словами, один з поранених знаходиться у важкому стані. Постраждалим надається медична допомога.

Що було раніше: За даними звітів ОВА, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Темирівка, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Дорожнянка, Малинівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Степногірськ. Надійшло 11 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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Теми: Запорізька областьвійна
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