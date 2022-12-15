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Оккупанты выпустили ракеты по Орехову на Запорожье, ранены 2 работников водоканала - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 15 декабря 2022, 14:33
Оккупанты выпустили ракеты по Орехову на Запорожье, ранены 2 работников водоканала - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты с самолетов нанесли ракетные удар по городу Орехов области.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Враг продолжает терроризировать обстрелами наши мирные общины. В многострадальном Орехове в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены 2 работника местного КП "Водоканал".

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Детали: По его словам, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Что предшествовало: По данным отчетов ОВА, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Темировка, Степное, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Новоданиловка, Дорожнянка, Малиновка, Белогорье, Ольговское, Чаривне, Степногорск. Поступило 11 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Информация о последствиях уточняется.

Темы: Запорожская областьвойна
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