Зеленський попросив ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прискорити оцінку виконання Україною рекомендацій, отриманих у процесі набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Зеленський сказав у зверненні до саміту лідерів ЄС у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Зараз настає час зробити ще один крок. Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи КСУ, про сферу медіа", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що Україна закликає прискоритися, аби перейти до відкриття переговорів про вступ.

"Це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС, а саме оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом. Дуже вас просимо це зробити і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС", - сказав Зеленський.

Єврокомісія лише восени у 2023 році відзвітує про виконання Україною завдань для вступу до ЄС.

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Між тим коаліція "Реанімаційний пакет реформ" підготувала аналіз того, де перебуває Україна у виконанні кожної з рекомендацій Єврокомісії. Читайте детальніше на сайті "Європейської правди".