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Зеленский попросил ЕС ускорить оценку выполнения Украиной критериев кандидатства

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 15:01

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ускорить оценку выполнения Украиной рекомендаций, полученных в процессе получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Зеленский сказал в обращении к саммиту лидеров ЕС в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас наступает время сделать еще один шаг. Несмотря на войну мы не останавливаем институциональную трансформацию нашего государства. На одной только этой неделе Верховной Радой Украины принято три евроинтеграционных закона: закон о национальных сообществах, закон о модернизации принципов работы КСУ, о сфере медиа", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина призывает ускориться, чтобы перейти к открытию переговоров о вступлении.

"Это лишь одна иллюстрация многих вещей, которые мы сделали для того, чтобы подготовить следующий этап сближения Украины и ЕС, а именно оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которой мы ожидаем от вас в ближайшее время. Очень вас просим это сделать и ускорить этот процесс, чтобы дальше уже перейти к старту переговоров о членстве Украины в ЕС", - сказал Зеленский.

Еврокомиссия только осенью в 2023 году отчитается о выполнении Украиной задач для вступления в ЕС.

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Между тем коалиция "Реанимационный пакет реформ" подготовила анализ того, где находится Украина в выполнении каждой из рекомендаций Еврокомиссии. Читайте подробнее на сайте "Европейской правды".

Темы: ЗеленскийЕСУкраина
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