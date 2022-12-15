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Росіяни обстріляли Очаків, пошкодили об’єкти інфраструктури

Олена РощінаЧетвер, 15 грудня 2022, 16:34
Фото Офісу генпрокурора

Вранці 15 грудня російські військові вдарили з артилерії по Очакову у Миколаївській області, пошкодили об’єкти інфраструктури та приватні будинки, але цивільні люди не постраждали. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, 15 грудня о 06:00 та 07:05 год російські військові вчергове завдали масовані артилерійські удари по місту Очакову. 

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові будинки містян. 

За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення немає. 

Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

ВІДЕО ДНЯ

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Цьому передувало: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в четвер зранку окупанти обстріляли Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області.

Теми: Миколаївська областьвійна
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