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Россияне обстреляли Очаков, повредили объекты инфраструктуры

Елена РощинаЧетверг, 15 декабря 2022, 16:34
Фото Офиса генпрокурора

Утром 15 декабря российские военные ударили из артиллерии по Очакову в Николаевской области, повредили объекты инфраструктуры и частные дома, но гражданские люди не пострадали.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, 15 декабря в 06:00 и 07:05 российские военные в очередной раз нанесли массированные артиллерийские удары по городу Очакову. 

Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые дома горожан. 

По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. 

Прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта областной прокуратуры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

ВИДЕО ДНЯ

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Этому предшествовало: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в четверг утром оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области.

Темы: Николаевская областьвойна
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