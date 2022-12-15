Россияне обстреляли Очаков, повредили объекты инфраструктуры

Утром 15 декабря российские военные ударили из артиллерии по Очакову в Николаевской области, повредили объекты инфраструктуры и частные дома, но гражданские люди не пострадали.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, 15 декабря в 06:00 и 07:05 российские военные в очередной раз нанесли массированные артиллерийские удары по городу Очакову.

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Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые дома горожан.

По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.

Прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта областной прокуратуры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

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Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Этому предшествовало: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в четверг утром оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области.