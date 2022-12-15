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Транслював росТБ: в Одесі заблокували провайдера-колаборанта

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 15:49
Транслював росТБ: в Одесі заблокували провайдера-колаборанта
Обшуки в провайдера в Одесі, фото з ОГП

Правоохоронці заблокували роботу одеського провайдера, який транслював пропагандистське російське телебачення попри заборону РНБО, власників підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За інформацією слідства, провайдер надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ, а також бойовиків Донеччини та Луганщини. Попри заборону РНБО, підприємство не заблокувало контент Росії. Послуга з підключення коштувала 3000 грн, щомісячна абонплата – 250 грн.

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ОГП повідомляє, що компанія з 2016 року і до теперішнього часу брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини.

Правоохоронці провели обшуки в офісі підприємства та за місцями розташування, вилучили телекомунікаційні прилади та зафіксували трафіку. Під час обшуку виявлено пристрій, який "міг забезпечувати бездротовий обмін даними" з бойовиками окупованої Росією частиною Молдови.

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Дослівно: "Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції України та СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України)".

Теми: поліціяінтернетЗМІтелебачення
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