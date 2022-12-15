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Транслировал росТВ: в Одессе заблокировали провайдера-коллаборанта

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 16:49
Обыски у провайдера в Одессе, фото с ОГП

Правоохранители заблокировали одесского провайдера, который предоставлял доступ к пропагандистскому российскому телевидению, несмотря на запрет СНБО, владельцев подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: По информации следствия, провайдер предоставлял беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ, а также боевиков Донецкой и Луганской областей. Несмотря на запрет СНБО, предприятие не осуществило блокировку контента России. Услуга по подключению стоила 3000 грн, ежемесячная абонплата – 250 грн.

ОГП сообщает, что компания с 2016 года и до настоящего времени участвовала в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.

Правоохранители провели обыски в офисе предприятия и по местам расположения, изъяли телекоммуникационные приборы и зафиксировали трафик. Во время обыска обнаружено устройство, которое "могло обеспечивать беспроводной обмен данными" с боевиками оккупированной Россией частью Молдовы.

 

Дословно: "Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистской деятельности осуществляется следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Департамента киберполиции Нацполиции Украины и СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)".

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Темы: полицияинтернетСМИтелевидение
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