У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув "подарунок з України"

У Польщі в будівлі Головного управління поліції вибухнув "подарунок з України", у результаті вибуху головного коменданта поліції Польщі генерала Ярослава Шимчика було госпіталізовано.

Про це повідомили у четвер у міністерстві внутрішніх справ Польщі, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Вибух стався напередодні, проте міністерство виступило з офіційною заявою щодо цього лише сьогодні.

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Внаслідок вибуху в Головному управлінні поліції обвалилася стеля в одній з кімнат на першому поверсі. Були пошкоджені також приміщення вище на другому поверсі, де розташований кабінет генерала Шимчика.

Міністерство внутрішніх справ підтвердило неофіційну інформацію RMF FM про те, що генерал Шимчик був доставлений до лікарні після вибуху. Він отримав легкі поранення і перебуває на обстеженні.

Цивільний працівник управління поліції також отримав легкі поранення, його не госпіталізували.

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"Вибухнув один з подарунків, який отримав комендант під час свого робочого візиту в Україну", - повідомили у пресслужбі міністерства.

За повідомленням міністерства внутрішніх справ, під час візиту в Україну генерал Шимчик зустрівся з керівництвом поліції та служби з надзвичайних ситуацій України.

"Подарунок був зроблений від одного з керівників українських служб", - повідомили у пресслужбі. При цьому не уточнюється, про який саме подарунок йдеться. За неофіційною інформацією, це був гранатомет.

Міністерство випустило комюніке через понад 30 годин після інциденту, підкреслює RMF.

Оновлено: За неофіційними даними, причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі напередодні став подарований в Україні гранатомет, яким "гралися" поліцейські.