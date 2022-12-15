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В Главном управлении полиции Польши взорвался "подарок из Украины"

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 17:19
Главное управление полиции. фото: Wikimedia

В Польше в здании Главного управления полиции взорвался "подарок из Украины", в результате главный комендант полиции Польши генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован.

Об этом сообщили в четверг в министерстве внутренних дел Польши, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Взрыв произошел накануне, однако министерство выступило с официальным заявлением по этому поводу только сегодня.

В результате взрыва в Главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже. Были повреждены также помещения выше на втором этаже, где расположен кабинет генерала Шимчика.

Министерство внутренних дел подтвердило неофициальную информацию RMF FM о том, что генерал Шимчик был доставлен в больницу после взрыва. Он получил легкие ранения и находится на обследовании.

Гражданский работник управления полиции также получил легкие ранения, его не госпитализировали.

"Взорвался один из подарков, который получил комендант во время своего рабочего визита в Украину", - сообщили в пресс-службе министерства.

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По сообщению министерства внутренних дел, во время визита в Украину генерал Шимчик встретился с руководством полиции и службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб", - сообщили в пресс-службе. При этом не уточняется, о каком именно подарке идет речь. По неофициальной информации, это был гранатомет.

Министерство выпустило коммюнике спустя более 30 часов после инцидента, подчеркивает RMF.

Обновлено: По неофициальным данным, причиной взрыва в Главном управлении полиции Польши накануне стал подаренный в Украине гранатомет, которым "баловались" полицейские.

Темы: Польша
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