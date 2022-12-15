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Режим Лукашенка засудив двох українців за нібито шпигунство на користь СБУ

Альона Мазуренко Четвер, 15 грудня 2022, 16:41
Режим Лукашенка засудив двох українців за нібито шпигунство на користь СБУ
Михайло Столярчук (ліворуч) і Дмитро Гудик, Фото: "Вясна"

Брестський обласний суд Білорусі позбавив волі за нібито "агентурну діяльність" українців Михайла Столярчука та Дмитра Гудика.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Повідомляється, 24 листопада українців Михайла Столярчука та Дмитра Гудика засудили до 6 і 5 років позбавлення волі, відповідно.

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Білоруське обвинувачення стверджує, що українці збирали дані про військову техніку та об’єкти в Білорусі за завданням Служби безпеки України.

Згідно з обвинуваченням за ст. 358-1 ККУ (агентурна діяльність) вони нібито за завданням СБУ з 2018 року збирали дані про військову техніку та об’єкти в Білорусі.

Українців затримали на КПП "Макрани" Брестського району, коли вони їхали рейсовим автобусом "Львів-Брест".

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Дата затримання невідома, але припускають, що це сталося на початку 2022 року.

Разом з ними був затриманий ще один чоловік - Ігор Дірко, якого просто депортували з Білорусі.

Теми: БілорусьшпигунствоУкраїнаСБУ
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