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Режим Лукашенко осудил двух украинцев за якобы шпионаж в пользу СБУ

Алена МазуренкоЧетверг, 15 декабря 2022, 17:41
Михаил Столярчук (слева) и Дмитрий Гудик, Фото: "Вясна"

Брестский областной суд Беларуси лишил свободы за якобы "агентурную деятельность" украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Гудика.

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Детали: Сообщается, что 24 ноября украинцев Михаила Столярчука и Дмитрия Гудика приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы, соответственно.

Белорусское обвинение утверждает, что украинцы собирали данные о военной технике и объектах в Беларуси по заданию Службы безопасности Украины.

Согласно обвинению по ст. 358-1 УКУ (агентурная деятельность) они якобы по заданию СБУ с 2018 года собирали данные о военной технике и объектах в Беларуси.

Украинцев задержали на КПП "Макраны" Брестского района, когда они ехали рейсовым автобусом "Львов-Брест".

Дата задержания неизвестна, но предполагают, что это произошло в начале 2022 года.

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Вместе с ними был задержан еще один человек - Игорь Дирко, которого просто депортировали из Беларуси.

Темы: БеларусьшпионажУкраинаСБУ
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