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НАБУ підозрює "слугу народу" Пашковського у брехні в декларації – джерело

Альона Мазуренко Четвер, 15 грудня 2022, 17:18
НАБУ підозрює слугу народу Пашковського у брехні в декларації – джерело
фото: ФБ Пашковського

Детективи НАБУ разом із САП повідомили підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік народному депутату від "Слуги народу" Максиму Пашковському. 

Джерело: пресслужба НАБУ, поінформовані співрозмовники УП у правоохоронних органах

Дослівно НАБУ: "15 грудня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік".

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Деталі: У відомстві не повідомляють даних про нардепа, але за інформацією джерела "Української правди", йдеться про Максима Пашковського.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації за 2020 рік відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди.

Тобто суть підозри полягає у тому, що нардеп не вказав у декларації того, що орендує квартиру у столиці. 

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Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн (51 тис. дол - ред.).

Дії Пашковського кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

Вони караються штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч НМДГ (51 000 або  68 000 гривень - ред.) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Розслідування зазначених фактів розпочали на підставі висновку НАЗК. 

"Слуга народу" висунула Максима Пашковського кандидатом в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №11 у м. Вінниця.

Нагадаємо: 

  • Подібну підозру від НАБУ 14 грудня отримав колега Пашковського по партії Володимир Гевко.

Теми: Слуга народуНАБУдекларації
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