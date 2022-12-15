Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ підозрює "слугу народу" Пашковського у брехні в декларації – джерело

Альона Мазуренко Четвер, 15 грудня 2022, 18:18
фото: ФБ Пашковського

Детективи НАБУ разом із САП повідомили підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік народному депутату від "Слуги народу" Максиму Пашковському. 

Джерело: пресслужба НАБУ, поінформовані співрозмовники УП у правоохоронних органах

Дослівно НАБУ: "15 грудня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік".

Деталі: У відомстві не повідомляють даних про нардепа, але за інформацією джерела "Української правди", йдеться про Максима Пашковського.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації за 2020 рік відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди.

Тобто суть підозри полягає у тому, що нардеп не вказав у декларації того, що орендує квартиру у столиці. 

Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн (51 тис. дол - ред.).

ВІДЕО ДНЯ

Дії Пашковського кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

Вони караються штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч НМДГ (51 000 або  68 000 гривень - ред.) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Розслідування зазначених фактів розпочали на підставі висновку НАЗК. 

"Слуга народу" висунула Максима Пашковського кандидатом в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №11 у м. Вінниця.

Нагадаємо: 

  • Подібну підозру від НАБУ 14 грудня отримав колега Пашковського по партії Володимир Гевко.

Теми: Слуга народуНАБУдекларації
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT

фото, відеоПід час атаки на Україну кілька ворожих ракет могли впасти біля російського Волгограда

ЄС остаточно схвалив 9 пакет санкцій проти Росії

оновлено від 10:52Метро в Києві працює як укриття, потяги у п'ятницю не курсуватимуть

ФІФА відмовила Зеленському у проханні поширити послання миру на фіналі ЧС – CNN

США розповіли, як санкції вплинули на економіку РФ: Путіну вже бракує грошей

Усі новини...
Слуга народу
Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації
"Слуги народу" змінили своїх очільників у трьох комітетах Ради
Нардепи Зеленського пішли інспектувати "Центри незламності" у Києві
Останні новини
18:36
Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом – Генштаб
18:31
У Кривому Розі кількість поранених зросла до 12-ти, завали ще розбирають
18:18
У п’ятницю ворог випустив 74 ракети, постраждали 5 областей – зведення Генштабу
18:11
Греція готова надати Україні С-300 за умови, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті
18:04
У Чорному морі досі лишається ракетоносій з "Калібрами" – ОК "Південь"
18:04
Якщо не буде світла, у Києві про тривогу попереджатимуть гучномовці
18:01
Росія розпочала масштабні навчання Балтійського флоту 
17:54
Українська науковиця потрапила в рейтинг найвпливовіших вчених-2022
17:46
Банкіри Греф і Набіулліна не змогли відмовити Путіна від вторгнення в Україну – FT
17:37
фотоУ Миколаєві з маскувальних сіток створили фронтову ялинку
Усі новини...