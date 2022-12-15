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НАБУ подозревает "слугу народа" Пашковского во лжи в декларации – источник

Алена МазуренкоЧетверг, 15 декабря 2022, 17:18
НАБУ подозревает слугу народа Пашковского во лжи в декларации – источник
фото: ФБ Пашковского

Детективы НАБУ вместе с САП сообщили подозрение во внесении недостоверных данных в декларации за 2020 год народному депутату от "Слуги народа" Максиму Пашковскому. 

Источник: пресс-служба НАБУ, информированные собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно НАБУ: "15 декабря 2022 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларации за 2020 год".

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Детали: В ведомстве не сообщают данных о нардепе, но по информации источника "Украинской правды", речь идет о Максиме Пашковском.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию за 2020 год сведения о жилье на Печерске (центральный район Киева), которым пользовался на основании договора аренды.

То есть суть подозрения заключается в том, что нардеп не указал в декларации того, что арендует квартиру в столице. 

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Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 млн грн (51 тыс. дол. - ред.).

Действия Пашковского квалифицировали по ч.1 ст.366-2 УКУ (умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

Они наказываются штрафом от трех тысяч до четырех тысяч НМДГ (51 000 или 68 000 гривен - ред.) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Расследование указанных фактов начали на основании заключения НАПК.

"Слуга народа" выдвинула Максима Пашковского кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №11 в г. Винница.

Напомним: 

  • Подобное подозрение от НАБУ 14 декабря получил коллега Пашковского по партии Владимир Гевко.

Темы: Слуга народаНАБУдекларации
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