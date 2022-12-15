США запровадили санкції проти другої найбагатшої людини Росії

Управління з питань контролю за іноземними активами міністерства фінансів США в четвер оголосило про внесення до санкційного списку російського олігарха Владіміра Потаніна, який вважається одним із найбагатших людей Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під санкції, окрім Потаніна, потрапили його дружина Катерина й дорослі діти – Іван та Анастасія, а також пов’язана з олігархом супер’яхта Nirvana.

Обмеження були накладені на інвестиційний холдинг "Інтеррос", через який Потанін володіє своїми активами в гірничодобувній, металургійній, енергетичній, фінансовій сферах, роздрібній торгівлі, нерухомості тощо, й "Росбанк", який Потанін придбав на початку 2022 року.

Санкції також стосуються 17 дочірніх компаній російського "ВТБ Банку", який потрапив під санкції США ще в лютому 2022 року.

Крім того, до санкційного списку були додані низка російських посадовців, зокрема перші заступники прем’єр-міністра РФ Андрєй Бєлоусов і Дмітрій Чернишенко, а також губернатори російських регіонів.

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у США й заборону на здійснення транзакцій із ними американським фізичним і юридичним особам.

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Раніше Потанін потрапив під санкції Британії та Канади, але не Європейського Союзу чи США.

Західні посадовці називають Потаніна бенефіціаром автократії президента РФ Владіміра Путіна, адже величезні банківські та металургійні активи олігарха підтримують фінансування війни РФ проти України.