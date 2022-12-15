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США ввели санкции против второго богатейшего человека России

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 18:37

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в четверг объявило о внесении в санкционный список российского олигарха Владимира Потанина, который считается одним из самых богатых людей России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Под санкции, кроме Потанина, попали его жена Екатерина и взрослые дети - Иван и Анастасия, а также связанная с олигархом суперъяхта Nirvana.

Ограничения были наложены на инвестиционный холдинг "Интеррос", через который Потанин владеет своими активами в горнодобывающей, металлургической, энергетической, финансовой сферах, розничной торговле, недвижимости и т.д., и "Росбанк", который Потанин приобрел в начале 2022 года.

Санкции также касаются 17 дочерних компаний российского "ВТБ Банка", который попал под санкции США еще в феврале 2022 года.

Кроме того, в санкционный список были добавлены ряд российских чиновников, в частности первые заместители премьер-министра РФ Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также губернаторы российских регионов.

Санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных лиц в США и запрет на осуществление транзакций с ними американским физическим и юридическим лицам.

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Ранее Потанин попал под санкции Британии и Канады, но не Европейского Союза или США.

Западные чиновники называют Потанина бенефициаром автократии президента РФ Владимира Путина, ведь огромные банковские и металлургические активы олигарха поддерживают финансирование войны РФ против Украины.

Темы: СШАРосcиясанкцииолигархи
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