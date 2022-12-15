Росія попри санкції закупила у західних фірм складники для дронів "Орлан" – ЗМІ

Російська компанія "Спеціальний технологічний центр", яка виробляє безпілотники, досі отримує західні комплектуючі для дрона "Орлан-10": посередники у США, Китаї та Росії допомагають їй обходити обмеження.

Джерело: спільне розслідування видань "Важные истории", "Reuters" і "Британський інститут оборонних досліджень" (RUSI), повідомляє "Українська правда" та "Радіо Свобода"

Деталі: За даними Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), в "Орлані" використані компоненти від американських Altera і Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейських STMicroelectronics та NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics і Saito Seisakusho.

Жодна з цих компаній не повинна зараз постачати свої запчастини російській оборонній промисловості. Але між західними постачальниками і російським одержувачем вибудували ланцюжок посередників. Вивчивши фінансові та митні документи, пов'язані з виробником "Орланів", розслідувачі розкрили цей ланцюжок.

Один із власників петербурзької компанії "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) Олексій Терентьєв заявив, що наслідків санкцій компанія не помітила – навпаки, стала "більш авторитетною".

Із січня до жовтня 2022 року СТЦ, який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.

У версії дрона "Орлан-10" широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.

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У розслідуванні сказано, що частину іноземних компонентів для виробництва дронів (приблизно на 300 мільйонів рублів з січня до травня) СТЦ закупила у російської мережі "Сітілінк". Ще один постачальник електроніки – петербурзька компанія "СМТ-Айлогік". Таким чином, СТЦ забезпечила цій фірмі 80% виручки торік.

"СМТ-Айлогік" отримувала західні компоненти від фірми Asia Pacific Links (Гонконг). З початку війни в Україні, за їхніми даними, закупівлі становили приблизно 6 мільйонів доларів. Номінальний власник Asia Pacific Links – громадянин Росії Антон Трофімов.

Крім того, компоненти для "Орланів" "СМТ-Айлогік" купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 до 2021 року він поставив майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY, знайдених після російських обстрілів в Україні серед уламків "Орланів".

У лютому, за два тижні до російського вторгнення, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році "в обхід експортних обмежень".

Довідка: Росія використовує "Орлани" з 2014 року для розвідки та наведення вогню. Крім цього, з дронів можуть перехоплювати переговори та глушити мобільний звʼязок. Також із "Орланів" розсилали пропагандистські повідомлення українським військовим.