Россия, несмотря на санкции, закупила у западных фирм комплектующие для дронов "Орлан" – СМИ

Российская компания "Специальный технологический центр", которая производит беспилотники, до сих пор получает западные комплектующие для дрона "Орлан-10": посредники в США, Китае и России помогают ей обходить ограничения.

Источник: совместное расследование изданий "Важные истории", "Reuters" и "Британский институт оборонных исследований" (RUSI), сообщают "Украинская правда" и "Радио Свобода"

Детали: По данным Британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в "Орлане" использованы компоненты от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

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Ни одна из этих компаний не должна сейчас снабжать российскую оборонную промышленность своими запчастями. Но между западными поставщиками и российским получателем выстроили цепочку посредников. Изучив финансовые и таможенные документы, связанные с производителем "Орланов", расследователи раскрыли эту цепочку.

Один из владельцев петербургской компании "Специальный технологический центр" (СТЦ) Алексей Терентьев заявил, что последствий санкций компания не заметила – наоборот, стала "более авторитетной".

С января по октябрь 2022 года СТЦ, который находится под санкциями, через посредников приобрел западных комплектующих на сумму более 25 миллионов долларов, утверждают журналисты и сотрудники Британского института оборонных исследований.

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В версии дрона "Орлан-10" широко используется микроэлектроника американских Analog Devices, Texas Instruments, компании Xilinx (принадлежит AMD) и тайваньской Getac, а также японские двигатели Saito.

В расследовании сказано, что часть иностранных компонентов для производства дронов (примерно на 300 миллионов рублей с января по май) СТЦ закупила у российской сети "Ситилинк". Еще один поставщик электроники – петербургская компания "СМТ-Айлогик". Таким образом, СТЦ обеспечила этой фирме 80% выручки в прошлом году.

"СМТ-Айлогик" получала западные компоненты от фирмы Asia Pacific Links (Гонконг). С начала войны в Украине, по их данным, закупки составили примерно 6 миллионов долларов. Номинальный владелец Asia Pacific Links – гражданин России Антон Трофимов.

Кроме того, компоненты для "Орланов" "СМТ-Айлогик" покупала у американской компании Ik Tech. Ее также основал россиянин с американским гражданством, которого зовут Игорь Каждан. С 2018 по 2021 год он поставил почти 1400 процессорных модулей GUM3703FEBY, найденных после российских обстрелов в Украине среди обломков "Орланов".

В феврале, за две недели до российского вторжения, Каждан был арестован по обвинению в контрабанде продукции военного и двойного назначения в Россию. Он признался, что начал вести бизнес с российскими фирмами в 2016 году "в обход экспортных ограничений".

Справка: Россия использует "Орланы" с 2014 года для разведки и наведения огня. Кроме этого, с дронов могут перехватывать переговоры и глушить мобильную связь. Также с "Орланов" рассылали пропагандистские сообщения украинским военным.