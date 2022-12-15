Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мешканець Миколаївщини приніс додому ворожі міни: 1 загиблий, 1 поранений

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 18:49
Мешканець Миколаївщини приніс додому ворожі міни: 1 загиблий, 1 поранений
місце вибуху на Миколаївщині, фото з Telegram Шайхета

На Миколаївщині загинув місцевий мешканець, який знайшов та приніс додому дві ворожі протипіхотні міни.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в одному з сіл Снігурівщини чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ.

Реклама:

26-річний місцевий мешканець знахідку приніс додому та почав показувати їх своєму знайомому – снаряди здетонувавали, чоловік від отриманих травм помер на місці.

33-річний товариш, який був поряд, отримав численні травми, зараз за його життя боряться лікарі".

Деталі: Шайхет закликав мешканців звільнених територій не чіпати небезпечні знахідки та не підходите до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно викликати фахівців за номером 102 або 101.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: