Мешканець Миколаївщини приніс додому ворожі міни: 1 загиблий, 1 поранений

На Миколаївщині загинув місцевий мешканець, який знайшов та приніс додому дві ворожі протипіхотні міни.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в одному з сіл Снігурівщини чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ.

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26-річний місцевий мешканець знахідку приніс додому та почав показувати їх своєму знайомому – снаряди здетонувавали, чоловік від отриманих травм помер на місці.

33-річний товариш, який був поряд, отримав численні травми, зараз за його життя боряться лікарі".

Деталі: Шайхет закликав мешканців звільнених територій не чіпати небезпечні знахідки та не підходите до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно викликати фахівців за номером 102 або 101.