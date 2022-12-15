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Житель Николаевщины принес домой вражеские мины: 1 погибший, 1 раненый

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 19:49
место взрыва на Николаевщине, фото из Telegram Шайхета

На Николаевщине погиб местный житель, который нашел и принес домой две вражеские противопехотные мины.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram

Дословно: "Сегодня в одном из сел Снигиревщины мужчина нашел две противопехотные мины, которые оставили после себя военные РФ.

26-летний местный житель находку принес домой и начал показывать их своему знакомому – снаряды сдетонировали, мужчина от полученных травм скончался на месте.

33-летний товарищ, который был рядом, получил многочисленные травмы, сейчас за его жизнь борются врачи".

Детали: Шайхет призвал жителей освобожденных территорий не трогать опасные находки и не подходите к ним, ведь в любой момент они могут сдетонировать. В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно вызвать специалистов по телефону 102 или 101.

Темы: Николаевская областьминирование
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