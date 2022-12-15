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Eutelsat припинить трансляцію трьох пропагандистських каналів РФ

"Європейська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 22:01
ілюстративне фото Pixabay

Французький регулятор телекомунікацій ARCOM у середу зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства.

Про це з посиланням на рішення ARCOM повідомляє "Європейська правда".

У рішенні вказується, що всі три телеканали поширювали "вагомі й безпідставні звинувачення, підживлюючи російську пропаганду… з метою зокрема виправдання війни в Україні й "применшення відповідальності РФ у нинішніх подіях".

"Оскільки, на відміну від Росії, Україна підписала та ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, як і Франція, ARCOM має правові підстави вимагати від Eutelsat припинити трансляцію цих каналів", – додає регулятор.

Нове рішення було ухвалене на вимогу Державної ради Франції, який 9 грудня виніс рішення на користь організації "Репортери без кордонів". Та подала його після того, як ARCOM у вересні заявив, що не має повноважень давати Eutelsat розпорядження припинити трансляцію російських каналів.

Державна рада Франції постановила, що існують "серйозні сумніви щодо законності" позиції ARCOM, і зобов'язала регулятора повторно розглянути запит "Репортерів без кордонів" про припинення Eutelsat трансляції "Россия 1", "Первый канал" і "НТВ".

Підставою для такого рішення зокрема стало те, що ці канали транслювалися через Eutelsat не тільки в Росії, але й на окупованих Росією українських територіях.

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Представниця Eutelsat підтвердила Reuters, що оператор виконає рішення ARCOM.

Eutelsat – найбільший у Європі й один із найбільших у світі операторів супутникового зв’язку, який забезпечує трансляцію 7000 телеканалів у Європі, Америці, Африці, Азії та на Близькому Сході.

З початку року у відповідь на повіномасштабне вторгнення РФ Європейський Союз заблокував кілька російських державних каналів у межах санкцій, заборонивши їм поширювати свій контент по кабелю, через супутник, в Інтернеті або через додатки для смартфонів.

Теми: ФранціяРосіятелебачення
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