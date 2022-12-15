Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Eutelsat прекратит трансляцию трех пропагандистских каналов РФ

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 21:01
Eutelsat прекратит трансляцию трех пропагандистских каналов РФ
иллюстративное фото Pixabay

Французский регулятор телекоммуникаций ARCOM в среду обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов - "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию.

Об этом со ссылкой на решение ARCOM сообщает "Европейская правда".

В решении указывается, что все три телеканала распространяли "весомые и безосновательные обвинения, подпитывая российскую пропаганду... с целью в частности оправдания войны в Украине и "преуменьшения ответственности РФ в нынешних событиях".

Реклама:

"Поскольку, в отличие от России, Украина подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, как и Франция, ARCOM имеет правовые основания требовать от Eutelsat прекратить трансляцию этих каналов", - добавляет регулятор.

Новое решение было принято по требованию Государственного совета Франции, который 9 декабря вынес решение в пользу организации "Репортеры без границ". Та подала его после того, как ARCOM в сентябре заявил, что не имеет полномочий давать Eutelsat распоряжение прекратить трансляцию российских каналов.

Государственный совет Франции постановил, что существуют "серьезные сомнения относительно законности" позиции ARCOM, и обязал регулятора повторно рассмотреть запрос "Репортеров без границ" о прекращении Eutelsat трансляции "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ".

ВИДЕО ДНЯ

Основанием для такого решения в частности стало то, что эти каналы транслировались через Eutelsat не только в России, но и на оккупированных Россией украинских территориях.

Представительница Eutelsat подтвердила Reuters, что оператор выполнит решение ARCOM.

Eutelsat - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире операторов спутниковой связи, который обеспечивает трансляцию 7000 телеканалов в Европе, Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

С начала года в ответ на полномасштабное вторжение РФ Европейский Союз заблокировал несколько российских государственных каналов в рамках санкций, запретив им распространять свой контент по кабелю, через спутник, в Интернете или через приложения для смартфонов.

Темы: ФранцияРосcиятелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Франция
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: