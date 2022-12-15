Eutelsat прекратит трансляцию трех пропагандистских каналов РФ

Французский регулятор телекоммуникаций ARCOM в среду обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов - "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию.

Об этом со ссылкой на решение ARCOM сообщает "Европейская правда".

В решении указывается, что все три телеканала распространяли "весомые и безосновательные обвинения, подпитывая российскую пропаганду... с целью в частности оправдания войны в Украине и "преуменьшения ответственности РФ в нынешних событиях".

"Поскольку, в отличие от России, Украина подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, как и Франция, ARCOM имеет правовые основания требовать от Eutelsat прекратить трансляцию этих каналов", - добавляет регулятор.

Новое решение было принято по требованию Государственного совета Франции, который 9 декабря вынес решение в пользу организации "Репортеры без границ". Та подала его после того, как ARCOM в сентябре заявил, что не имеет полномочий давать Eutelsat распоряжение прекратить трансляцию российских каналов.

Государственный совет Франции постановил, что существуют "серьезные сомнения относительно законности" позиции ARCOM, и обязал регулятора повторно рассмотреть запрос "Репортеров без границ" о прекращении Eutelsat трансляции "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ".

Основанием для такого решения в частности стало то, что эти каналы транслировались через Eutelsat не только в России, но и на оккупированных Россией украинских территориях.

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Представительница Eutelsat подтвердила Reuters, что оператор выполнит решение ARCOM.

Eutelsat - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире операторов спутниковой связи, который обеспечивает трансляцию 7000 телеканалов в Европе, Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

С начала года в ответ на полномасштабное вторжение РФ Европейский Союз заблокировал несколько российских государственных каналов в рамках санкций, запретив им распространять свой контент по кабелю, через спутник, в Интернете или через приложения для смартфонов.