Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 5 поранених, серед них неповнолітня

Внаслідок російських обстрілів у трьох громадах Дніпропетровщини у четвер загинув чоловік, ще 5 осіб поранені, серед них неповнолітня дівчина.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно Лукашук: "Сьогодні окупанти весь день тероризували Нікопольщину. Гатили по Червоногригорівській, Марганецькій, Нікопольській громадам…

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Внаслідок обстрілів загинув 65-річний чоловік. П‘ятьох людей поранено – це дві жінки 38 і 67 років, двоє чоловіків 35 і 66 років і 16-річна дівчина. Одна постраждала вдома, інші – в лікарнях".

Деталі: Лукашук повідомив, що в Марганці пошкоджено" два десятки приватних осель, ще з десяток п‘ятиповерхівок, 14 господарських споруд, коледж, школу, магазини, 6 авто, газогони і лінії електропередач".

В Нікополі понівечено п’ятиповерхівку, 4 приватні будинки, господарські споруди, медзаклад. Одну пожежу ліквідовано. У Червоногригорівській громаді потрощено близько двох десятків житлових будинків і господарських споруд, АЗС, електромережі.

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У свою чергу, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що 65-річний чоловік загинув у Марганці, також щонайменше трьох осіб у цьому місті поранено: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Вони у лікарні.