Обстрелы Днепропетровщины: 1 погибший и 5 раненых, среди них несовершеннолетняя

В результате российских обстрелов в трех общинах Днепропетровщины в четверг погиб человек, еще 5 человек ранены, среди них несовершеннолетняя девушка.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно Лукашук: "Сегодня оккупанты весь день терроризировали Никопольщину. Били по Червоногригорьевской, Марганецкой, Никопольской общинам...

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В результате обстрелов погиб 65-летний мужчина. Пять человек ранены - это две женщины 38 и 67 лет, двое мужчин 35 и 66 лет и 16-летняя девушка. Одна пострадала дома, остальные - в больницах".

Детали: Лукашук сообщил, что в Марганце повреждены "два десятка частных домов, еще с десяток пятиэтажек, 14 хозяйственных построек, колледж, школа, магазины, 6 авто, газопроводы и линии электропередач".

В Никополе изуродованы пятиэтажка, 4 частных дома, хозяйственные постройки, медучреждение. Один пожар ликвидирован. В Червоногригорьевской общине разбиты около двух десятков жилых домов и хозяйственных построек, АЗС, электросети.

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В свою очередь, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко уточнил, что 65-летний мужчина погиб в Марганце, также по меньшей мере три человека в этом городе ранены: 16-летняя девушка, 38-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они в больнице.