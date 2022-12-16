ООН ухвалила нову резолюцію про порушення прав людини в Криму з урахуванням вторгнення РФ

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна", в якій врахувала умови, що склалися з початком широкомасштабного російського вторгнення.

Джерело: видання "Укрінформ"

Деталі: Документ підтримали 82 країни, проти резолюції голосувало 14 країн, утрималися – 80.

Проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

Як пише видання, ухвалений документ засуджує використання РФ Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей.

Резолюція засуджує розпалювання ненависті до України і українців та поширення дезінформації, що виправдовує агресію РФ проти України.

Генасамблея вважає недопустимою нову хвилю затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму, насильницькі зникнення, а також так звану фільтрацію переміщених осіб.

ВІДЕО ДНЯ

У документі наголошується, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем РФ.

У резолюція міститься заклик, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України агресію та вивела всі свої збройні сили з її території.

Документ акцентує увагу на дискримінаційній практиці російської окупаційної влади, свавільних затриманнях і арештах, тортурах, сексуальному насильстві, примусу затриманих осіб до "співпраці", пише видання.

Резолюція також вимагає від Росії негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, вироки щодо кримських татар та їхніх лідерів та негайно звільнити затриманих, включаючи лідерів Меджлісу.

Крім того, Генасамблея вимагає припинити насильницьку депортацію українських дітей у РФ і вжити необхідних заходів щодо безпечного повернення і возз'єднання з родинами.

Документі закликає Росію припинити політику насильницької зміни демографічного, зокрема етнічного, складу населення та вжити заходів, спрямованих на обмеження вільної міграції громадян РФ до окупованого Криму.

Резолюція нагадує всім державам та міжнародним організаціям про необхідність називати органи РФ та їхніх представників у Криму "окупаційною владою РФ".

Що цьому передувало: Генасамблея ООН щорічно ухвалює резолюцію про порушення прав людини в Криму, починаючи з 2016 року. 17 грудня 2021 року ООН вшосте ухвалила відповідний документ.