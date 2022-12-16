Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН приняла новую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму с учетом вторжения РФ

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 02:57
Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", в которой учла условия, сложившиеся с началом широкомасштабного российского вторжения.

Источник: издание "Укринформ"

Детали: Документ поддержали 82 страны, против резолюции голосовало 14 стран, воздержались - 80.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

Как пишет издание, принятый документ осуждает использование РФ Крыма с целью агрессии против Украины и для поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Резолюция осуждает разжигание ненависти к Украине и украинцам и распространение дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины.

Генассамблея считает недопустимой новую волну задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма, насильственные исчезновения, а также так называемую фильтрацию перемещенных лиц.

ВИДЕО ДНЯ

В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой для серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем РФ.

В резолюция содержится призыв, чтобы РФ немедленно прекратила свою агрессию против Украины агрессию и вывела все свои вооруженные силы с ее территории.

Документ акцентирует внимание на дискриминационной практике российской оккупационной власти, произвольных задержаниях и арестах, пытках, сексуальном насилии, принуждении задержанных лиц к "сотрудничеству", пишет издание.

Резолюция также требует от России немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности, приговоры в отношении крымских татар и их лидеров и немедленно освободить задержанных, включая лидеров Меджлиса.

Кроме того, Генассамблея требует прекратить насильственную депортацию украинских детей в РФ и принять необходимые меры по безопасному возвращению и воссоединению с семьями.

Документе призывает Россию прекратить политику насильственного изменения демографического, в частности этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан РФ в оккупированный Крым.

Резолюция напоминает всем государствам и международным организациям о необходимости называть органы РФ и их представителей в Крыму "оккупационными властями РФ".

Что этому предшествовало: Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, начиная с 2016 года. 17 декабря 2021 года ООН в шестой раз приняла соответствующий документ.

Темы: ООНКрымправа человека
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России: ВС, судьи, партии, дочери Кадырова

Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

"Укрэнерго" отменило действие чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины

Все новости...
ООН
ООН в течение года предоставила украинцам $4,5 миллиарда гуманитарной помощи: сотрудничество продолжат в 2023
В Конгресс США внесли резолюцию с призывом выгнать Россию из Совбеза ООН
Зеленский попросил ООН направить экспертов на энергетические объекты Украины
Последние новости
02:58
Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом
02:20
США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
01:30
Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале
00:38
Завершаем работы по восстановлению водоснабжения в Киеве – Кличко
23:40
Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
23:25
В Конгрессе могут призвать к уголовному преследованию Трампа из-за штурма Капитолия - СМИ
23:11
Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого
23:08
Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины
22:54
Без света, без воды, но без России: посол Германии передала председательство в G7 японскому коллеге
22:45
Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6
Все новости...