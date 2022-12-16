ООН приняла новую резолюцию о нарушении прав человека в Крыму с учетом вторжения РФ

Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", в которой учла условия, сложившиеся с началом широкомасштабного российского вторжения.

Источник: издание "Укринформ"

Детали: Документ поддержали 82 страны, против резолюции голосовало 14 стран, воздержались - 80.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

Как пишет издание, принятый документ осуждает использование РФ Крыма с целью агрессии против Украины и для поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Резолюция осуждает разжигание ненависти к Украине и украинцам и распространение дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины.

Генассамблея считает недопустимой новую волну задержаний в Крыму, насильственные перемещения в Крым и из Крыма, насильственные исчезновения, а также так называемую фильтрацию перемещенных лиц.

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В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой для серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем РФ.

В резолюция содержится призыв, чтобы РФ немедленно прекратила свою агрессию против Украины агрессию и вывела все свои вооруженные силы с ее территории.

Документ акцентирует внимание на дискриминационной практике российской оккупационной власти, произвольных задержаниях и арестах, пытках, сексуальном насилии, принуждении задержанных лиц к "сотрудничеству", пишет издание.

Резолюция также требует от России немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности, приговоры в отношении крымских татар и их лидеров и немедленно освободить задержанных, включая лидеров Меджлиса.

Кроме того, Генассамблея требует прекратить насильственную депортацию украинских детей в РФ и принять необходимые меры по безопасному возвращению и воссоединению с семьями.

Документе призывает Россию прекратить политику насильственного изменения демографического, в частности этнического, состава населения и принять меры, направленные на ограничение свободной миграции граждан РФ в оккупированный Крым.

Резолюция напоминает всем государствам и международным организациям о необходимости называть органы РФ и их представителей в Крыму "оккупационными властями РФ".

Что этому предшествовало: Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о нарушении прав человека в Крыму, начиная с 2016 года. 17 декабря 2021 года ООН в шестой раз приняла соответствующий документ.