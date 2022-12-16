Можливе постачання Україні систем Patriot: Пентагон відповів на погрози РФ

Заяви Росії про недопустимість надання Україні комплексів Patriot не вплинуть на рішення США щодо військової допомоги Києву.

Джерело: прессекретар Пентагону Пет Райдер, якого цитує CNN

Деталі: Нещодавно телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

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Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство у США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків". Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".

У Пентагоні відповіли на погрози РФ, заявивши, що вони ніяк не вплинуть на надання США військової допомоги Україні.

Пряма мова Райдера: "Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, навмисно спрямоване на вбивство невинних цивільних осіб, а також руйнування цивільної інфраструктури, що саме вони вирішили використовувати такі слова, як "провокація", щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів".