Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможные поставки Украине систем Patriot: Пентагон ответил на угрозы РФ

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 04:55
ПЕНТАГОН, ФОТО U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

Заявления России о недопустимости предоставления Украине комплексов Patriot не повлияют на решение США относительно военной помощи Киеву.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует CNN

Детали: Недавно телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

В Пентагоне ответили на угрозы РФ, заявив, что они никак не повлияют на предоставление США военной помощи Украине.

Прямая речь Райдера: "Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, намеренно направленное на убийство невинных гражданских лиц, а также разрушение гражданской инфраструктуры, что именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей".

Темы: СШАУкраинаоружиеРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России: ВС, судьи, партии, дочери Кадырова

Отстраненный мэр Чернигова пожаловался на слежку

Все новости...
США
США расширяют программу подготовки украинских военных - Пентагон
Залужный: С таким врагом не только нужно, но и возможно воевать до самого конца
США ввели санкции против второго богатейшего человека России
Последние новости
04:51
Пентагон о войне в Украине: Зима будет очень динамичным временем
03:56
Путин едет давить на Лукашенко и нагонять страх российского наступления на Украину из Беларуси – ISW
02:58
Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом
02:20
США обещают оборудование для быстрого восстановления объектов энергетики Украины – Ермак
01:30
Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале
00:38
Завершаем работы по восстановлению водоснабжения в Киеве – Кличко
23:40
Сумщина: враг за день нанес 79 ударов по 5 общинам
23:25
В Конгрессе могут призвать к уголовному преследованию Трампа из-за штурма Капитолия - СМИ
23:11
Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого
23:08
Австрия пожертвует 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины
Все новости...