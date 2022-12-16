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Возможные поставки Украине систем Patriot: Пентагон ответил на угрозы РФ

"Украинская правда"Пятница, 16 декабря 2022, 03:55
Возможные поставки Украине систем Patriot: Пентагон ответил на угрозы РФ
ПЕНТАГОН, ФОТО U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

Заявления России о недопустимости предоставления Украине комплексов Patriot не повлияют на решение США относительно военной помощи Киеву.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует CNN

Детали: Недавно телеканал CNN сообщил, что администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

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Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

В Пентагоне ответили на угрозы РФ, заявив, что они никак не повлияют на предоставление США военной помощи Украине.

Прямая речь Райдера: "Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, намеренно направленное на убийство невинных гражданских лиц, а также разрушение гражданской инфраструктуры, что именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей".

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Темы: СШАУкраинаоружиеРосcия
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