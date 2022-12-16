В Україні – повітряна тривога, в ОВА кажуть: летять пів сотні російських ракет
П'ятниця, 16 грудня 2022, 07:33
Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.
Джерело: карта тривог, Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "Перші ракети заходять. Очікуємо коло 60 шт. На півночі уже над територією України".
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Деталі: Сирени о 8 ранку почали лунати на сході країни, тоді поширилися на все лівобережжя. О 8:10 тривога прозвучала у Києві, потім у Житомирській та Вінницькій областях.
Станом на 8:15 сирени лунають у 16 областях. О 8:33 повітряна тривога оголошена по всій території України.
Телеграм-канали повідомляють про пуск російських ракет Х-101.
ВІДЕО ДНЯ
Сигнал тривоги означає загрозу ударів з повітря. Коли лунають сирени необхідно пройти в укриття.