В Україні – повітряна тривога, в ОВА кажуть: летять пів сотні російських ракет

Карта тривог станом на 8:33 16 грудня. Скриншот з alerts.in.ua

Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.

Джерело: карта тривог, Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Перші ракети заходять. Очікуємо коло 60 шт. На півночі уже над територією України".

Деталі: Сирени о 8 ранку почали лунати на сході країни, тоді поширилися на все лівобережжя. О 8:10 тривога прозвучала у Києві, потім у Житомирській та Вінницькій областях.

Станом на 8:15 сирени лунають у 16 областях. О 8:33 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Телеграм-канали повідомляють про пуск російських ракет Х-101.

Сигнал тривоги означає загрозу ударів з повітря. Коли лунають сирени необхідно пройти в укриття.