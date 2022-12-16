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В Украине – воздушная тревога, в ОВА говорят: летят пол сотни российские ракеты

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 07:33
В Украине – воздушная тревога, в ОВА говорят: летят пол сотни российские ракеты
Карта тревог по состоянию на 8:33 16 декабря. Скриншот с alerts.in.ua

Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. 

Источник: карта тревог, Ким в Telegram 

Прямая речь Кима: "Первые ракеты заходят. Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины".

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Детали: Сирены в 8 утра начали звучать на востоке страны, тогда распространились на все левобережье. В 8:10 тревога прозвучала в Киеве, позже в Житомирской и Винницкой областях.

По состоянию на 8:15 сирены звучат в 16 областях. В 8:33 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Телеграмм-каналы сообщают о пуске российских ракет Х-101.

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Сигнал тревоги означает угрозу ударов с воздуха. Когда раздаются сирены необходимо пройти в укрытие. 

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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