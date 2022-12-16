Британська розвідка: укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні в сучасних війнах

Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, пише "Європейська правда".

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a42pkAYGDD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 16, 2022

"Ці конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, скоріш за все, будуть вразливими для точних ударів сучасною зброєю", – зазначає розвідка.

На думку їхніх аналітиків, будівництво укріплень – ще одне свідчення того, що Росія переходить до позиційної війни.

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В огляді за попередню добу розповідали, що присутні у Білорусі російські та білоруські військові на цей час не є силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі. В Інституті ведення війни вважають, що РФ майже точно не вдасться взяти Київ, якщо військово-політичне керівництво знову спробує це зробити.