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Британська розвідка: укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні в сучасних війнах

П'ятниця, 16 грудня 2022, 07:52
Британська розвідка: укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні в сучасних війнах
Оборонні споруди у Курській області РФ. Фото з Telegram губернатора області Романа Старовойта

Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, пише "Європейська правда".

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового. 

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"Ці конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, скоріш за все, будуть вразливими для точних ударів сучасною зброєю", – зазначає розвідка.

На думку їхніх аналітиків, будівництво укріплень – ще одне свідчення того, що Росія переходить до позиційної війни.

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В огляді за попередню добу розповідали, що присутні у Білорусі російські та білоруські військові на цей час не є силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі. В Інституті ведення війни вважають, що РФ майже точно не вдасться взяти Київ, якщо військово-політичне керівництво знову спробує це зробити. 

Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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