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Британська розвідка: укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні в сучасних війнах

П'ятниця, 16 грудня 2022, 08:52
Оборонні споруди у Курській області РФ. Фото з Telegram губернатора області Романа Старовойта

Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, пише "Європейська правда".

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового. 

"Ці конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, скоріш за все, будуть вразливими для точних ударів сучасною зброєю", – зазначає розвідка.

На думку їхніх аналітиків, будівництво укріплень – ще одне свідчення того, що Росія переходить до позиційної війни.

В огляді за попередню добу розповідали, що присутні у Білорусі російські та білоруські військові на цей час не є силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі. В Інституті ведення війни вважають, що РФ майже точно не вдасться взяти Київ, якщо військово-політичне керівництво знову спробує це зробити. 

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Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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