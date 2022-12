Британська розвідка: укріплення, які будує Росія на сході, малоефективні в сучасних війнах

Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, пише "Європейська правда".

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CdN5ADg8xv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a42pkAYGDD