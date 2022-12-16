Британская разведка: укрепления, которые строит РФ на востоке, малоэффективны в современных войнах

Российские военные продолжают строить оборонительные укрепления вдоль линии фронта, которые по своим характеристикам практически не изменились со времен Второй мировой войны и в современных условиях имеют сомнительную эффективность.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 16 декабря, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствуют спутниковые снимки, отмечает разведка, в последние недели РФ продолжает строить масштабные укрепления вдоль линии фронта, отдавая особый приоритет району Сватово.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a42pkAYGDD December 16, 2022

"Эти конструкции соответствуют традиционным военным планам сооружения окопов, которые практически не изменились со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, скорее всего, будут уязвимыми для точных ударов современным оружием", – отмечает разведка.

По мнению их аналитиков, строительство укреплений – еще одно свидетельство того, что Россия переходит к позиционной войне.

В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что присутствующие в Беларуси российские и белорусские военные в настоящее время не являются силой, которая может представлять серьезную угрозу для Украины с севера. В Институте ведения войны считают, что РФ почти точно не удастся взять Киев, если военно-политическое руководство снова попытается это сделать.