Британская разведка: укрепления, которые строит РФ на востоке, малоэффективны в современных войнах
Российские военные продолжают строить оборонительные укрепления вдоль линии фронта, которые по своим характеристикам практически не изменились со времен Второй мировой войны и в современных условиях имеют сомнительную эффективность.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 16 декабря, пишет "Европейская правда".
Как свидетельствуют спутниковые снимки, отмечает разведка, в последние недели РФ продолжает строить масштабные укрепления вдоль линии фронта, отдавая особый приоритет району Сватово.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 16, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a42pkAYGDD
"Эти конструкции соответствуют традиционным военным планам сооружения окопов, которые практически не изменились со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, скорее всего, будут уязвимыми для точных ударов современным оружием", – отмечает разведка.
По мнению их аналитиков, строительство укреплений – еще одно свидетельство того, что Россия переходит к позиционной войне.
В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что присутствующие в Беларуси российские и белорусские военные в настоящее время не являются силой, которая может представлять серьезную угрозу для Украины с севера. В Институте ведения войны считают, что РФ почти точно не удастся взять Киев, если военно-политическое руководство снова попытается это сделать.