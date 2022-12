Британская разведка: укрепления, которые строит РФ на востоке, малоэффективны в современных войнах

Российские военные продолжают строить оборонительные укрепления вдоль линии фронта, которые по своим характеристикам практически не изменились со времен Второй мировой войны и в современных условиях имеют сомнительную эффективность.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 16 декабря, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствуют спутниковые снимки, отмечает разведка, в последние недели РФ продолжает строить масштабные укрепления вдоль линии фронта, отдавая особый приоритет району Сватово.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CdN5ADg8xv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a42pkAYGDD