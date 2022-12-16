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У Харкові, Києві та на Дніпропетровщині – вибухи: росіяни б'ють по енергооб'єктах

Станіслав Погорілов, Ірина БалачукП'ятниця, 16 грудня 2022, 08:07
У Харкові, Києві та на Дніпропетровщині – вибухи: росіяни б'ють по енергооб'єктах
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Росіян ведуть обстріли інфраструктурних об'єктів Харкова, також ракети окупантів летять в сторону Дніпропетровщини, запущено ракети по Житомирщині, а на Київщині працює ППО.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова ДОР Микола Лукашук у Telegram, "Суспільне", голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, мер Полтави Олександр Мамай у Telegram, заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram, мер Кременчука Віталій Малецький в Telegram

Пряма мова Терехова: "У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними і за можливості перебувати в укриттях".

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Речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко повідомила, що наразі Харків повністю знеструмлений.

Пряма мова Лукашука: "Ракети в сторону Дніпропетровщини! Залишайтеся в укриттях!"

Також повідмляється, що у Київській області працює протиповітряна оборона, до повітряного простору Житомирщини наближаються російські ракети.

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Мер Полтави Олександр Мамай також повідомив, що місто знеструмлено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському Дніпропетровському та Голосіївському районах столиці. За його словами, всі служби їдуть на місце.

Він також закликав мешканців залишатись в укриттях.

Наразі рух столичного метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під час масованого обстрілу України зранку 16 грудня було влучання ракет в місті. Заступник Голови ОП Кирило Тимошенко додав, що є влучання у житловий будинок.

Пряма мова Тимошенка: "Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби".

Пряма мова Мамая: Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади".

Голова облради Вінничини Вячеслав Соколовий підтвердив роботу ППО в регіоні. "На Вінниччині працює ППО! Не нехтуйте безпекою", - попередив він.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що внаслідок масованого ракетного удару окупантів 16 грудня у Кременчуці Полтавської області зникло не тільки електропостачання, а й тепллопостачання. 

Нагадаємо: Ранок 16 грудня почався з повітряної тривоги по всій території України. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуск близько 60 ракет.

Теми: Харківська областьДніпропетровська областьвійнаКиївська область
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