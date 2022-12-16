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В Харькове, Киеве и на Днепропетровщине - взрывы: россияне бьют по энергообъектам

Станислав Погорилов, Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 09:07
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Россиян ведут обстрелы инфраструктурных объектов Харькова, также ракеты оккупантов летят в сторону Днепропетровщины, запущены ракеты по Житомирщине, а на Киевщине работает ПВО.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, председатель ДОР Николай Лукашук в Telegram, "Суспільне", глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram, заместитель главі ОП в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Telegram

Прямая речь Терехова: "В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях".

Пресс-секретарь "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко сообщила, что сейчас Харьков полностью обесточен.

Прямая речь Лукашука: "Ракеты в сторону Днепропетровщины! Оставайтесь в укрытиях!"

Также сообщается, что в Киевской области работает противовоздушная оборона, к воздушному пространству Житомирщины приближаются российские ракеты.

Мэр Полтавы Александр Мамай также сообщил, что город обесточен.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы. По его словам, все службы едут на место.

Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

В настоящее время движение столичного метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины утром 16 декабря было попадание ракет в городе. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко добавил, что есть попадание в жилой дом.

Прямая речь Тимошенко: "Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы".

Прямая речь Вилкула: "Есть разрушения. Под завалами могут быть люди"

Прямая речь Мамая: Полтава без электроэнергии. Полтавчане! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы".

Председатель облсовета Винничины Вячеслав Соколовый подтвердил работу ПВО в регионе. "На Виннитчине работает ПВО! Не пренебрегайте безопасностью", - предупредил он.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в результате массированного ракетного удара оккупантов 16 декабря в Кременчуге Полтавской области исчезло не только электроснабжение, но и теплоснабжение. 

Напомним: Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет. 

Темы: Харьковская областьДнепропетровская областьвойнаКиевская область
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