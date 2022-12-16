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Медведєв назвав "військові цілі" Росії в Україні: мости, дороги, енергетика і політики

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 грудня 2022, 11:26
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні військові цілі" у війні з Україною і заявив, що до цього переліку входять об'єкти цивільної інфраструктури (мости, транспортні станції, дороги, об'єкти енергетики, заводи).

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "До питання про законні військові цілі. Що ж вважати законними військовими цілями сьогодні (16 грудня - ред.)?

У рамках названих правил війни це:

  • Будь-які війська противника (законні комбатанти і незаконні комбатанти), які офіційно не виведені зі складу його збройних сил.
  • Будь-яка військова і допоміжна техніка противника.
  • Будь-які об'єкти, що належать до військової інфраструктури, так само як і до цивільної інфраструктури, що сприяє досягненню військових цілей (мости, транспортні станції, дороги, об'єкти енергетики, заводи і майстерні, які хоча б частково виконують військові замовлення, та ін.).
  • Військово-політичне керівництво країни-противника.
  • Збройні сили інших країн, що офіційно вступили у війну, які є союзниками країни-супротивника, і розташовані на їхній території об'єкти, згадані в п.1-4.

Деталі: Колишній президент Росії марить про те, що країни НАТО оголосили його державі "гібридну війну".

Росіянин розмірковує, чи можна вважати постачання озброєння Україні нападом на Росію і чи є законними військими цілями для РФ країни-НАТО. 

Раніше Медведєв заявляв, що ніхто не пише замість нього дописи у соцмережі і все це він вигадує самостійно. 

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Чому це важливо: З 10 жовтня Росія вдається до масованих ракетних обстрілів України. Частину ракет російські терористи випускають по об'єктах інфраструктури України. Зачасту ціллю ворожих ракет чи дронів стають цивільні будинки.

Подібними обстрілами Росія намагається "схилити" Україну до "переговорів". В Україні на шантаж ворога не піддаються. 

Крім 24 лютого, росіяни здійснювали масовані ракетні обстріли України - 10 жовтня, 18 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада, 5 грудня і 16 грудня.

Нагадаємо: 

  • В Україні уже майже 10 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.
  • Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 
  • Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".

Теми: МедведєвРосіявійнаобстріл
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