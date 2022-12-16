Медведев назвал "военные цели" России в Украине: мосты, дороги, энергетика и политики
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приемлемые, по его мнению, "законные военные цели" в войне с Украиной и заявил, что в этот перечень входят объекты гражданской инфраструктуры (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы).
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь: "К вопросу о законных военных целях. Что же считать законными военными целями сегодня (16 декабря - ред.)?
В рамках названных правил войны это:
- Любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооруженных сил.
- Любая военная и вспомогательная техника противника.
- Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично выполняющие военные заказы, и др.)
- Военно-политическое руководство страны-противника.
- Вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты, упомянутые в п.1-4.
Детали: Бывший президент России бредит о том, что страны НАТО объявили его государству "гибридную войну".
Россиянин размышляет, можно ли считать поставки вооружения Украине нападением на Россию и являются ли законными военными целями для РФ страны-НАТО.
Ранее Медведев заявлял, что никто не пишет вместо него сообщения в соцсети и все это он придумывает самостоятельно.
Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.
Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.
Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября, 5 декабря и 16 декабря.
Напомним:
- В Украине уже 9 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.
- Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру.
- Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".