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Медведев назвал "военные цели" России в Украине: мосты, дороги, энергетика и политики

Алена МазуренкоПятница, 16 декабря 2022, 10:26
Медведев назвал военные цели России в Украине: мосты, дороги, энергетика и политики
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал приемлемые, по его мнению, "законные военные цели" в войне с Украиной и заявил, что в этот перечень входят объекты гражданской инфраструктуры (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы).

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "К вопросу о законных военных целях. Что же считать законными военными целями сегодня (16 декабря - ред.)?

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В рамках названных правил войны это:

  • Любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооруженных сил.
  • Любая военная и вспомогательная техника противника.
  • Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично выполняющие военные заказы, и др.)
  • Военно-политическое руководство страны-противника.
  • Вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты, упомянутые в п.1-4.

Детали: Бывший президент России бредит о том, что страны НАТО объявили его государству "гибридную войну".

Россиянин размышляет, можно ли считать поставки вооружения Украине нападением на Россию и являются ли законными военными целями для РФ страны-НАТО. 

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Ранее Медведев заявлял, что никто не пишет вместо него сообщения в соцсети и все это он придумывает самостоятельно. 

Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября, 5 декабря и 16 декабря.

Напомним: 

  • В Украине уже 9 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.
  • Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру. 
  • Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".

Темы: МедведевРосcиявойнаобстрел
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