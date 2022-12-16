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Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури на Житомирщині – влада

Євген КізіловП'ятниця, 16 грудня 2022, 11:30
ілюстративне фото

В результаті масованого ракетного обстрілу України було влучання по об’єкту інфраструктури в Коростені Житомирської області.

Джерело: мер Коростеня Володимир Москаленко, чиї слова передає міська рада

Дослівно: "Міський голова Володимир Москаленко констатував, що є влучення по об’єкту інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади".

Деталі: Мер закликав зберігати спокій та наголосив, що "ймовірна довготривала відсутність енергопостачання".

При цьому, за його словами, на території громади продовжують функціонувати "пункти незламності".

Що передувало: У п'ятницю вранці Росія здійснила масовану атаку понад 6 десятками ракет по Україні.

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Теми: ЖитомирщинавійнаРосія
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