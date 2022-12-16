Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне попали в объект инфраструктуры на Житомирщине – власти

Евгений КизиловПятница, 16 декабря 2022, 11:30
иллюстративное фото

В результате массированного ракетного обстрела Украины было попадание по объекту инфраструктуры в Коростене Житомирской области.

Источник: мэр Коростеня Владимир Москаленко, чьи слова передает городской совет

Дословно: "Городской голова Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной общины".

Детали: Мэр призвал сохранять спокойствие и отметил, что "возможно долговременное отсутствие энергоснабжения".

При этом, по его словам, на территории общины продолжают функционировать "пункты несокрушимости".

Что предшествовало: В пятницу утром Россия осуществила массированную атаку более 6 десятками ракет по Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Житомирская областьвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября

Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры

Администрация Байдена просит Конгресс выделить Украине еще $38 млрд – Белый дом

Генерал Ходжес прокомментировал возможность наступления России в феврале

Умерли еще двое полицейских, подорвавшихся на Херсонщине: жертв стало 6

Зеленского просят ветировать закон об усилении ответственности для военных

Все новости...
Житомирская область
На Киевщине работает ПВО, к Житомирщине приближаются ракеты – ОВА
Родители восьмерых детей подорвались на мине на Житомирщине
В Коростене от атаки россиян пострадали гражданские объекты – Генштаб ВСУ
Последние новости
11:28
По всей Украине - воздушная тревога, в Беларуси взлетели истребители
11:17
Германия поможет восстановить восемь высоковольтных подстанций на юге и западе
11:08
фотоВ Киеве снова открыт "стеклянный" мост, пострадавший от ракеты 10 октября
10:52
В 2023 году посевные площади под зерновыми культурами сократятся на 22% - УКАБ
10:50
Россияне за сутки потеряли в Украине 420 военных, 5 танков и 6 ББМ – Генштаб
10:46
Аниме, новый wellness и поиск радости: 7 креативных трендов 2023 года
10:38
В Николаеве остановили все троллейбусы и трамваи
10:34
Чехия дополнительно приобретет 10 французских гаубиц Caesar
10:23
Для прокладывания маршрутов ракет россияне изучают и соцсети – Воздушные силы
10:12
Глава ЦРУ: Россия на данный момент не настроена на реальные переговоры
Все новости...