Россияне попали в объект инфраструктуры на Житомирщине – власти
Пятница, 16 декабря 2022, 11:30
В результате массированного ракетного обстрела Украины было попадание по объекту инфраструктуры в Коростене Житомирской области.
Источник: мэр Коростеня Владимир Москаленко, чьи слова передает городской совет
Дословно: "Городской голова Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной общины".
Детали: Мэр призвал сохранять спокойствие и отметил, что "возможно долговременное отсутствие энергоснабжения".
При этом, по его словам, на территории общины продолжают функционировать "пункты несокрушимости".
Что предшествовало: В пятницу утром Россия осуществила массированную атаку более 6 десятками ракет по Украине.
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