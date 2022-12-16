Россияне попали в объект инфраструктуры на Житомирщине – власти

В результате массированного ракетного обстрела Украины было попадание по объекту инфраструктуры в Коростене Житомирской области.

Источник: мэр Коростеня Владимир Москаленко, чьи слова передает городской совет

Дословно: "Городской голова Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной общины".

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Детали: Мэр призвал сохранять спокойствие и отметил, что "возможно долговременное отсутствие энергоснабжения".

При этом, по его словам, на территории общины продолжают функционировать "пункты несокрушимости".

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Что предшествовало: В пятницу утром Россия осуществила массированную атаку более 6 десятками ракет по Украине.