"Мисливця" на HIMARS засудили до 12 років в'язниці

Поплічник окупантів, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, а також позиції реактивних артилерійських систем HIMARS, засудили до 12 років і 6 місяців ув'язнення.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Насамперед він намагався виявити можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS".

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Деталі: Повідомляється, що також зловмисник передавав окупантам точні координати об’єктів критичної інфраструктури регіону. Саме за його "наводкою" загарбники вдарили по водозабірній системі у місті Селидове.

Зібрану інформацію він передавав через "зв’язкового" з окупованої частини Донбасу. Координати повідомляв через російські соцмережі.

Зловмисника затримали у ході спецоперації у серпні цього року. За матеріалами Служби безпеки його засудили до 12 років і 6 місяців ув’язнення.